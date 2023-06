New York, la clinica in cui si diventa genitori con 140mila dollari

New York, la clinica in cui si diventa genitori con 140mila dollari

A New York esiste una clinica in cui è possibile diventare genitori al costo di 140 mila dollari. La clinica si chiama Surrogacy4All e offre un servizio di maternità surrogata internazionale.

A New York c’è una clinica dove con 140mila € si diventa genitori

A New York esiste una clinica dove è possibile diventare genitori al costo di 140mila dollari. Si tratta di una clinica situata al numero o 1148 sulla Fifth Avenue, a Manhattan. Entrare in questa clinica è come entrare nel mondo della maternità surrogata, attraverso una porta di vetro e metallo, senza numero, che si affaccia su Central Park e porta ad uno studio medico, ricco di ambulatori. Una clinica in cui le persone che desiderano avere un figlio possono cercare di realizzare il proprio sogno. La maternità surrogata è un argomento molto delicato, che viene spesso criticato e discusso. Questa clinica cerca di dare l’opportunità a chi lo desidera e non può di riuscire a diventare genitori.

Surrogacy4All: il servizio di maternità surrogata

Surrogacy4All è un servizio di maternità surrogata internazionale che ha lo scopo di fornire servizi di fecondazione in vitro e maternità surrogata all’avanguardia ai futuri genitori, al minor costo possibile. Si tratta di un’agenzia focalizzata sulla maternità surrogata, che offre assistenza a coppie infertili, coppie dello stesso sesso e uomini e donne single che desiderano costruire una famiglia attraverso la tecnologia di riproduzione assistita. La strada verso la genitorialità può essere impegnativa e questa agenzia cerca di aiutare i futuri genitori ad intraprendere la strada della maternità surrogata.