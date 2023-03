Home > Askanews > New York, transenne attorno tribunale in vista proteste pro Trump New York, transenne attorno tribunale in vista proteste pro Trump

New York, 21 mar. (askanews) – Transenne d’acciaio attorno al tribunale penale di Manhattan, in vista di una possibile sentenza di arresto nei confronti dell’ex presidente Donald Trump, accusato di aver pagato con fondi per la campagna elettorale, il silenzio di una pornostar su una loro relazione, durante la campagna per le presidenziali del 2016. I primi sostenitori dell’ex presidente si sono già radunati anche davanti agli uffici del procuratore distrettuale di Manhattan. Si temono manifestazioni e disordini a difesa di Trump.

New York, 21 mar. (askanews) - Transenne d'acciaio attorno al tribunale penale di Manhattan, in vista di una possibile sentenza di arresto nei confronti dell'ex presidente Donald Trump, accusato di aver pagato con fondi per la campagna elettorale, il silenzio di una pornostar su una loro relazione...