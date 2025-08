La storia tra Nicole Pallado e Marco Cagnin è giunta al termine? Una notizia che arriva direttamente dalla voce di Nicole, durante un episodio del podcast Tavolo Parcheggio. La creator digitale si è lasciata andare a un racconto sincero, tra emozioni forti e riflessioni profonde su quello che è stato e quello che sarà. Per chi ha seguito il percorso di Nicole, il volto di Marco era ormai familiare.

Ora, invece, c’è spazio per nuovi inizi

Nicole Pallado e Marco Cagnin, la verità sulla rottura

«Mi sono lasciata con Marco». È stato Nicole Pallado a confessarlo senza filtri. La scelta della fine della relazione con Marco Cagnin, ha spiegato, è stata sua, dettata da un coraggio che forse si è accumulato nel tempo. Perché, ha detto, era chiaro che qualcosa non andava più: «…Era palese che comunque io e Marco nell’ultimo periodo non stessimo più bene insieme»». Il racconto è senza giri di parole: «Ero dentro una relazione che non sentivo più al 100%. La sentivo al 10, forse anche meno». Nicole non nasconde il disagio, quello che nasce quando si riconosce di non essere più se stessi: «Mi faceva stare malissimo sapere come sono io in una relazione e vedere come ero diventata con Marco». Parole che suonano familiari a molti. Quante volte ci siamo trovati a dover ammettere che qualcosa si è rotto, senza che per forza svanisca il bene?

Anche Nicole lo conferma. «Marco è una persona a cui voglio un bene dell’anima, è una bravissima persona». Non c’è un colpevole in questa storia, nessun gesto che abbia spinto alla fine. «Marco non ha fatto niente per farmi prendere questa decisione. È stato il mio carattere, il suo carattere… non sono più compatibili. Semplicemente, non lo siamo più». Parole che raccontano di una rottura fatta di rispetto e consapevolezza. Non è mai facile ammetterlo, ma a volte è necessario.

Il futuro sentimentale di Nicole Pallado: ora guarda avanti

Con un capitolo chiuso, Nicole guarda avanti. Nel podcast ha detto chiaramente: «Non voglio precludermi la possibilità di conoscere qualcuno solo perché mi sono appena lasciata». È un segnale di apertura, di voglia di rinascita. Ma c’è già qualcuno nel suo presente? Al momento, Nicole non ha confermato nulla. La curiosità però c’è, e cresce.

Un gossip recente circola sui social: come riporta cosmopolitan, Webboh ha condiviso foto di Nicole insieme a un ragazzo, indicato come C. Clementi, proprietario di un ristorante a Jesolo. Non solo: una storia Instagram li mostra insieme su una moto d’acqua. Sarà solo amicizia o qualcosa di più? La parola ora spetta a Nicole. Quando deciderà e se vorrà raccontare qualcosa di più ai suoi numerosi followers, saranno tutti pronti ad ascoltarla.