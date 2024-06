L'annuncio di Nicolò Barella, papà per la quarta volta: è nato Romeo

Ondata di gioia e amore in famiglia Barella: oggi, giovedì 6 giugno, è nato il quarto figlio del centrocampista dell’Inter, Nicolò Barella e di sua moglie, Federica Schievenin.

L’annuncio social di Nicolò Barella

È stato lo stesso Nicolò Barella a condividere la notizia sul suo profilo Instagram:

«Benvenuto amore nostro. Romeo Barella».

Un messaggio accompagnato da una foto che ritrae le mani del neonato insieme a quelle dei genitori, annunciando che il bimbo è nato alle 14.05.

Un’altra notizia per cui gioire, in una giornata che ha visto anche la conferma della convocazione da parte di Luciano Spalletti per EURO 2024.

Mesi difficili per la coppia

Federica Schievenin, modella laureata in Scienze motorie, classe 1990, è originaria di Cagliari e ha 7 anni in più rispetto al marito Nicolò Barella. La coppia è sposata dal 2018 e, oltre al piccolo Romeo, sono genitori di tre bambine: Rebecca, Lavinia e Matilde: nate rispettivamente nel 2017, 2019 e 2021.

Nei mesi scorsi, dopo l’annuncio della gravidanza gemellare, una tremenda notizia ha colpito la coppia a dicembre: