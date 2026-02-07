Nike accusata di discriminazione: il caso contro i sostenitori di Trump

Un'analisi approfondita del conflitto tra Nike e l'attuale amministrazione riguardo alle strategie di diversità e inclusione.

Negli ultimi anni, il marchio Nike ha adottato politiche di diversità, equità e inclusione (DEI), ma attualmente è oggetto di un’indagine condotta dalla Equal Employment Opportunity Commission (EEOC). Questa situazione ha suscitato l’attenzione dei media e dei sostenitori di Donald Trump, generando un conflitto che potrebbe avere ripercussioni significative per l’azienda e per altre realtà che hanno implementato programmi simili.

Il contesto dell’indagine

La EEOC ha avviato un’azione legale per costringere Nike a fornire documenti relativi a presunti episodi di discriminazione razziale nei confronti di dipendenti bianchi. L’agenzia sta indagando se le politiche aziendali abbiano favorito determinati gruppi etnici a scapito di altri, in particolare riguardo a assunzioni, promozioni e programmi di sviluppo professionale.

Documentazione richiesta dall’EEOC

Per indagare su queste pratiche, la commissione ha richiesto a Nike di fornire dettagli su decisioni di assunzione e licenziamento risalenti. Inoltre, l’agenzia sta esaminando i criteri utilizzati per le selezioni, per verificare se le decisioni siano state influenzate da fattori razziali. Questa analisi include anche 16 programmi interni dedicati alla carriera, che potrebbero aver limitato l’accesso a opportunità di sviluppo professionale per i dipendenti bianchi.

Le reazioni di Nike e il clima politico

Nike ha risposto all’indagine definendola “sorprendente e inusuale”. Un portavoce ha affermato che l’azienda ha sempre collaborato in modo trasparente con le autorità e che i suoi programmi sono conformi alle normative vigenti. Tuttavia, l’EEOC, sotto la guida della presidente Andrea Lucas, ha intensificato gli sforzi per garantire che le leggi contro la discriminazione vengano applicate in modo rigoroso e uniforme.

Il cambio di leadership nell’EEOC

La nomina di Lucas da parte di Trump segna un cambiamento significativo nel modo in cui l’agenzia affronta le questioni di diversità e inclusione. La nuova leadership ha già dimostrato di avere una visione più conservatrice, mirando a rivedere e, in alcuni casi, limitare le politiche di preferenza razziale adottate da molte aziende negli ultimi anni.

Implicazioni per l’industria e il futuro

L’esito di questa indagine potrebbe avere conseguenze ben oltre i confini di Nike. Altre aziende statunitensi che hanno implementato programmi di DEI si trovano ora a dover affrontare un clima di crescente scrutinio. Marchi come Google e Meta hanno già rivisto i loro obiettivi di inclusione, portando a una riflessione più ampia sulle politiche di diversità nel mondo del lavoro.

Il dibattito sulla discriminazione razziale e sulle politiche di inclusione è diventato sempre più acceso, e il caso di Nike rappresenta un esempio emblematico delle sfide che le aziende moderne devono affrontare. La questione non riguarda solo la compliance legale, ma anche l’etica e i valori fondamentali che guidano le pratiche d’impiego.