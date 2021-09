Nilufar Addati dopo le critiche per il suo fisico: “Impegnatevi a diventare più empatici”

Dopo le critiche ricevute a Venezia per il suo abito e per i suoi chili di troppo, Nilufar Addati ha replicato via social.

Nilufar Addati ha replicato alle critiche ricevute dopo la sua promenade al Festival di Venezia 2021 dove è stata criticata per il suo aspetto fisico.

Nilufar Addati: la replica alle critiche

Sui social infatti alcuni haters l’avrebbero presa di mira per il suo corpo, e l’influencer – oggi conduttrice di un programma di cucina – ha deciso di rispondere così:

“Ormai è da un po’ che faccio questo lavoro, all’inizio, con non poche difficoltà ho dovuto imparare a filtrare la valanga di commenti che arrivavano. Riflettevo sul fatto che dopo un po’, ai complimenti ci si “abitua”, alle critiche, sopratutto a quelle un po’ velenose, non ci si abitua mai.

È triste, ma è così, almeno per me. Continua sempre a sorprendermi la capacità che alcune persone hanno di sputarti addosso commenti indesiderati, non richiesti e fuori luogo. Sono una persona normale. Ho un corpo normale ed in quanto normale ha i suoi difetti, che cerco di accogliere senza odiarlo mai. L’accettazione di se stessi e del proprio corpo non è una cosa scontata. Per nessuno, uomini o donne, giovani o adulti”.

Nilufar Addati: le critiche

Molti dei commenti critici ricevuti da Nilufar avevano a che fare con l’abito da lei indossato a Venezia che, secondo i detrattori, enfatizzata i suoi chili di troppo. Nilufar ha invitato gli hater a sviluppare maggiore empatia e a risparmiarsi simili commenti:

“Alla luce di questo rapporto così stretto ed intrecciato tra mente e corpo, tra forma fisica e salute mentale, nessuno dovrebbe mai permettersi, avere la presunzione o l’audacia di scrivere nero su bianco “sei ingrassata”, “quest’abito ti fa sembrare incinta”, “ma ti sei vista? Sei grassa”. Perché io faccio parte di quella categoria fortunata di persone che non sono mai cadute in un disturbo del comportamento alimentare, ma ne conosco, alcune persone anche molto vicine a me per una frase del genere non ingerirebbero carboidrati per settimane. Ecco, io mi impegnerò a disabituarmi ai complimenti, a sorprendermi ogni volta, voi nel frattempo, impegnatevi a diventare più empatici”, ha concluso Nilufar.

Nilufar Addati: la vita privata

Dopo la relazione con Giordano Mazzocchi Nilufar Addati è tornata ad essere single e oggi l’influencer preferisce mantenere la sua vita privata dietro il massimo riserbo.