Nina Moric pronuncia parole pesanti nei confronti di Fabrizio Corona relativamente al suo ruolo genitoriale, in passato poco attento ed ora, con il nuovo arrivato, molto più presente.

Nina Moric e Fabrizio Corona sono stati una delle coppie più chiaccherate ad inizio 2000, la loro relazione è culminata con la nascita del loro figlio, Carlos a questo proposito la modella è sbottata per la gestione dei figli di Fabrizio da lei percepita molto diversa.

Fabrizio Corona e le foto social del neonato Thiago

Fabrizio Corona oltre che restare sulla cresta dell’onda con il suo programma “falsissimo” dove rivela scomode verità sui personaggi famosi, come nel suo stile, non perde occasione per pubblicare sui social momenti intimi della sua nuova vita da padre.

Da quattro mesi è infatti genitore di Thiago, spesso le fotografie lo ritraggono vicino al figlio piccolo, svolgendo il ruolo di genitore attento e premuroso. Questo comportamento non è andato giù all’ex moglie Nina Moric.

Nina Moric e le parole al vetriolo nei confronti di Corona

L’ex modella croata ha usato come vetrina Instagram, dove ha pubblicato di recente diverse stories dirette a Fabrizio Corona.

In particolare una risulta davvero emblematica, come riporta Today.it lei ha usato le seguenti parole: “Se abbandoni tuo figlio ma scegli di crescere l’altro, sei spazzatura” – accuse pesanti che testimoniano l’assenza di Fabrizio Corona nella vita del primogenito Carlos, ora 22enne.

Corona non ha per il momento deciso di replicare alle affermazioni di Nina Moric ma poche settimane fa, sempre su Instagram, aveva postato un messaggio significativo di questa situazione – “Con Carlos ho imparato a sopravvivere. Con Thiago sto imparando a restare”.