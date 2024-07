Nina Moric ha un nuovo fidanzato, un ingegnere di nome Stefano, e ha condiviso con i fan questo nuovo capitolo della sua vita. La mamma di Fabrizio Corona, però, non ha apprezzato la cosa e le ha lanciato una critica al vetriolo.

Nina Moric ha un nuovo fidanzato: la mamma di Corona non approva

Da tempo, ormai, Nina Moric e Fabrizio Corona non sono più una coppia. Sono stati sposati dal 2001 al 2007 e nel 2002 hanno avuto l’unico figlio Carlos Maria. In passato, i due ex coniugi si sono fatti una battaglia senza esclusione di colpi, ma negli ultimi tempi sembrano essere tornati in pace. Al contrario, i rapporti tra la modella e la mamma dell’ex marito sembrano ancora tesi. La signora Gabriella ha addirittura offeso Nina sui social.

Il messaggio della mamma di Corona a Nina

Negli ultimi tempi, Nina ha ritrovato anche l’amore. Si tratta di Stefano, un ingegnere edile che si divide tra Milano e Roma. E’ stata proprio una foto scattata in sua compagnia ad aver fatto infuriare la mamma di Corona. Nello scatto in questione, la Moric è con il nuovo fidanzato sulla terrazza del Bulgari Hotel di Milano e indossa un paio di pantaloncini corti con una canottiera e ha i capelli legati. La signora Gabriella, dopo aver visionato l’immagine, ha scritto un messaggio al vetriolo all’ex nuora:

“E tu saresti una madre? Non sei degna di un ragazzo per bene come Carlos”.

La replica di Nina Moric

Nina Moric ha condiviso su Instagram il messaggio ricevuto dalla mamma di Corona e poi ha t:uonato