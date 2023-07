Attraverso i social Nino D’Angelo ha voluto inviare un tenero e inaspettato messaggio d’amore a sua moglie, Annamaria Gallo, in occasione del loro 44esimo anniversario d’amore.

Nino D’Angelo: il messaggio ad Annamaria Gallo

Nino D’Angelo e sua moglie, Annamaria Gallo, si sono concessi un romantico pranzo in spiaggia e in queste ore il celebre cantante napoletano le ha voluto dedicare attraverso i social un romantico messaggio per il loro 44esimo anno d’amore. “Oggi sono 44 anni di amore… Ti amo vita mia”, ha scritto Nino D’Angelo. I due si sono sposati nel 1979 e hanno avuto insieme due figli, Antonio e Vincenzo. In tantissimi hanno fatto le congratulazioni ai due per il loro importante traguardo, e sono curiosi di saperne di più in merito alla loro vita privata. “Mi sposi di nuovo?”, ha scritto ancora il cantante, che si è detto pronto quindi a sposare per la seconda volta la donna più importante della sua vita.

In tanti tra i fan dei social si sono commossi difronte alla sua inaspettata dichiarazione d’amore e non vedono l’ora di sapere come Annamaria Gallo risponderà (e se lo farà pubblicamente).

“Io e mia moglie Annamaria Gallo stiamo insieme da sempre. Ho amato e amo soltanto lei. Il primo bacio vero, d’amore, lo diedi a lei. La vidi passare mentre giocavo a biliardino. Stava con mia sorella, erano amiche. Quello che giocava con me disse che era bellissima e, allora, temetti che me l’avrebbe portata via. La rincorsi, la raggiunsi, stava per entrare in ascensore: la baciai, lei mi diede uno schiaffo. Fece bene. Io volevo lei, ma lei non voleva me. Però poi la corteggiai e ci innamorammo”.