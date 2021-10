“No ai fascismi”, sindacati uniti a piazza San Giovanni

Roma, 16 ott. (askanews) – A Roma un lungo serpentone partito da piazza dell’Esquilino è arrivato a piazza San Giovanni, per la manifestazione unitaria indetta dai sindacati confederali contro “tutti i fascismi”.

Massiccia la partecipazione. Tante le bandiere rosse della Cgil con striscioni che testimoniano come i manifestanti siano giunti da tutta Italia. Non mancano quelle dell’Anpi, Associazione nazionale partigiani e di realtà associative come l’Arci. Tra i politici presenti anche Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana.