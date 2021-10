No green pass, Lopalco: “Persone che purtroppo trovano rappresentanza politica”

Pierluigi Lopalco, docente ed epidemiologo pugliese su Twitter commenta le manifestazioni contro il Green pass da parte dei no vax.

Pierluigi Lopalco, epidemiologo e assessore alla Sanità della regione Puglia su Twitter ha commentato le proteste dei no Green Pass e no Vax: “Sono persone che purtroppo trovano rappresentanza politica”.

No Green Pass, Lopalco: “Fidarsi della scienza no?”

Dal 15 ottobre il Green Pass è diventato obbligatorio ovunque e già abbiamo assistito a mainfestazioni di piazza, che la maggior parte degli epidemiologi, tra cui Pierluigi Lopalco, critica aspramente: “Purtroppo sono persone che trovano rappresentanza politica.

esistono gruppi e persone che non ne azzeccano una. Fidarsi della scienza no?“. Questo è stato il commento pubblicato su Twitter.

No Green pass, Lopalco risponde a Burioni

Il commento dell’epidemiologo pugliese arriva in risposta a un precedente tweet di Roberto Burioni, docente del San Raffaele di Milano: “Protestavano perché volevano il Plaquenil (che non funziona), poi l’Avigan (che non funziona), poi il plasma (che non funziona), infine l’ivermectina (che non funziona).

Adesso che c’è un vaccino che funziona eccome, gli stessi sono tutti in piazza perché non se lo vogliono fare“.

No Green Pass, Lopalco: “Non vaccinarsi è come roulette russa”

Non è la prima volta che Lopalco punta il dito contro i manifestanti del Green Pass e i No vax. In una recente intervista il docente dell’Università di Pisa ha spiegato perché è fondamentale vaccinarsi: “Questo virus è diventato endemico ed è molto probabile che prima o poi ci infetteremo tutti.

Presentarsi senza protezione di fronte a un virus potenzialmente mortale è come giocare alla roulette russa. Non so lei, ma io preferisco affrontarlo da vaccinato“.