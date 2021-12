No vax, appello da ricoverato con il casco dell’ossigeno: “Ho sbagliato, vaccinatevi”

No vax ricoverato in terapia intensiva con la maschera dell'ossigeno si pente: "Vaccinatevi. Non fatevi uccidere dalla malattia".

Un uomo di 50 anni ha lanciato l’appello mentre è ricoverato in terapia intensiva. Ha contratto il covid senza essersi vaccinato ed è in gravi condizioni.

No vax ricoverato in terapia intensiva

Un uomo di 50 anni originario di Piacenza è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale dopo aver sviluppato gravi sintomi derivati dal Covid.

Il 50enne non è vaccinato, perché come molti No vax ha ritenuto il vaccino inutile e – forse – persino più pericoloso del virus stesso. Una volta provato sulla propria pelle le conseguenza si è ricreduto.

No vax ricoverato, l’annuncio sui social

Come anticipato, il piacentino ha voluto condividere la propria esperienza su Facebook. Si è pentito di non aver aderito alla campagna vaccinale e ha dato il consenso al primario della Terapia intensiva respiratoria (Utir), il dottor Cosimo Franco, di condividere il suo appello sui social.

L’invito è quello di «non fare come lui» e di prendere sul serio il Covid-19.

No vax ricoverato, l’appello: “Vaccinatevi!”

Queste le parole recitate dall’uomo costretto alla maschera dell’ossigeno: