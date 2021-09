No vax prendono il Covid-19 e muoiono: la storia della coppia

La coppia era fermamente no vax e si stava opponendo da tempo alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19: entrambi hanno perso la vita.

Una coppia di persone no vax è morta a causa del Covid-19 che non ha lasciato scampo a entrambi. La storia è quella di Dusty e Tristan Graham: entrambi hanno perso la vita in Alabama (Stati Uniti).

Coppia no vax perde la vita per il Covid, la vicenda

Il marito e la moglie erano fermamente contrari al vaccino contro il Covid-19. Hanno perso la vita a distanza di circa 20 giorni l’uno dall’altro. La coppia era convinta della scelta e lo aveva testimoniato durante alcune dirette sul proprio canale Youtube.

Coppia no vax perde la vita per il Covid, cosa dicevano in diretta

I coniugi si sono opposti con forza all’idea di aderire alla campagna vaccinale: ne parlavano come di “un attacco ai diritti umani“.

La loro percezione era quella di una malattia non pericolosa. Fatto sta che però entrambe ahanno contratto il virus e sono deceduti. Ad annunciare quanto accaduto è stata la figlia Windsor che ha scritto un commento sotto la raccolta fondi, lanciata dal padre qualche tempo fa, per affrontare le spese mediche.

Coppia no vax perde la vita per il Covid, le parole della figlia

Sulla questione è intervenuta anche la figlia che ha ringraziato le persone che stanno sostenendo la famiglia in questo momento così difficile. “Grazie per tutte le belle parole e per averci aiutato in questo momento difficile.

Useremo il denaro per pagare i funerali“, commenta la ragazza.