Arriva dalla Campania una squallida vicenda conclusasi con l’arrivo delle forze dell’ordine: a Nocera Inferiore un uomo stava infatti compiendo atti osceni davanti alla scuola e si stava toccando. Da quanto si apprende sui media territoriali un 50enne residente a Sarno è stato individuato e denunciato dalla polizia locale che era stata interpellata ed allertata da alcuni passanti che avevano assistito a quelle sordide manifestazioni.

Nocera, atti osceni davanti alla scuola

I media spiegano che quell’uomo di 50 anni, residente a Sarno, è stato notato mentre si toccava le parti intime nei pressi di una scuola a Nocera Inferiore. Il fatto si sarebbe verificato, da quanto si apprende, nella zona di Cicalesi. Il quotidiano “Il Mattino”, che ha dato per primo la notizia, spiega che a quel punto alcuni passanti hanno allertato la polizia locale.

L’allarme dei passanti alla polizia locale

Una pattuglia è quindi giunta sul posto e ha colto l’uomo in flagrante. A quel punto gli agenti in servizio, agli ordini del Comandante Fulvio Testaverde, hanno denunciato il 50enne per atti osceni in luogo pubblico. Da tempo non esiste più la configurazione penale per quella condotta se non in determinate e specifiche circostanze sensibili secondo codice di riferimento.