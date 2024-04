Riuscire a trovare un equilibrio tra gli ex e i nuovi compagni è ancor più complicato se ci sono anche dei figli: ma non sembra essere così per Francesco Totti e Noemi Bocchi.

Noemi Bocchi e Francesco Totti alla comunione di Tommaso

L’incontro tra i figli, Chanel, Isabel e Cristian, con i bambini di Noemi è avvenuto sin dalle prime fasi della loro relazione e non sono mai emersi problemi a riguardo.

Tra Francesco Totti e Noemi Bocchi pare proprio che le cose stiano procedendo a gonfie vele, lo dimostra lo scatto di qualche giorno di Noemi con Totti e la sua famiglia per la prima comunione di Tommaso, figlio di lei.

Lo scatto di Noemi Bocchi sui social

Ai fan non è sfuggita quella foto nella quale si vede Noemi mentre si abbraccia con Tommaso, 11 anni, nel giorno della sua comunione. La location scelta è molto cara allo sportivo: un pranzo con pochi intimi all’Isola del Pescatore, a Santa Severa, località balneare vicino Roma.

Nessuna crisi tra Noemi Bocchi e Francesco Totti

La lista degli ospiti includeva i parenti più stretti del giovane festeggiato. Francesco Totti a suo agio coi genitori di Noemi Bocchi, ha dimostrato la sua capacità di integrarsi con la famiglia della compagna.

«Si respira un clima di nozze», fa sapere il settimanale diretto da Alfonso Signorini, anche se il divorzio tra Totti e Ilary Blasi non è ancora stato definito.