Francesco Totti fa la lista degli amanti di Ilary Blasi: sono uomini molto famosi. Lei tira in ballo Noemi Bocchi.

Francesco Totti, nel corso dell’udienza per la separazione da Ilary Blasi, ha presentato una lista degli amanti dell’ex moglie. A suo dire, la madre dei suoi figli si sarebbe intrattenuta con diversi uomini famosi. La conduttrice ha replicato tirando in ballo Noemi Bocchi.

Francesco Totti fa la lista degli amanti di Ilary Blasi: uomini molto famosi

Tra le varie accuse inerenti i soldi e i figli, Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno scontrando anche a suon di tradimenti. Stando a quanto si apprende dalle carte processuali, visionate da La Verità, il Capitano ha presentato un elenco degli amanti famosi dell’ex moglie. Nel corso della loro unione, durata ben 20 anni, la conduttrice avrebbe collezionato diverse scappatelle.

Chi sono gli amanti famosi di Ilary Blasi?

I legali di Francesco Totti avrebbero presentato in tribunale un elenco dei presunti amanti di Ilary. Tra questi compare Cristiano Iovino, conosciuto come l’uomo del caffè, che è stato chiamato a testimoniare. Gli altri nomi, al momento, non sono stati resi pubblici. Si sa solo che sono personaggi famosi.

Ilary Blasi replica a Francesco Totti tirando in ballo Noemi Bocchi

Così come Iovino, anche Noemi Bocchi verrà ascoltata in tribunale. Stando a quanto si apprende da La Verità, Ilary ha replicato alle accuse di Totti tirando in ballo proprio la sua compagna. A detta della Blasi, il suo matrimonio è finito proprio a causa della nuova fiamma dell’ex marito.