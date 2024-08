Durante il concerto a Ischitella sul Gargano, Noemi ha interrotto l’esibizione regalando ai fan un momento inatteso ma molto emozionante. La stessa cantante ha ammesso di essersi sentita molto nervosa.

Noemi interrompe il concerto: il video è virale

Una grande ed emozionante sorpresa per i fan che hanno assistito al concerto di Noemi ad Ischitella sul Gargano. “Di solito io canto una canzone, ma adesso non sarà così. Lui ti deve chiedere una cosa“, ha dichiarato ad un certo punto la cantante interrompendo l’esibizione. Il lui in questione è Luca, un grande fan dell’artista dai capelli rossi.

Proposta di matrimonio al concerto di Noemi

Dopo che Noemi ha interrotto il concerto, Luca è salito sul palco con tanto di anello. Rivolgendosi alla sua fidanzata, ha dichiarato:

“Amore, sono passati 4 anni, un cane, un gatto e noi, con i nostri acciacchi, siamo ancora qui. Mi hai dato la forza di completarmi, di crescere e di affermarmi in quello che oggi sono. Solo tu sai quanto arduo è stato questo percorso. (…) L’ammirazione che provo per te mi ha sempre dato la forza di andare avanti e di migliorarmi. Mi hai fatto scoprire il mondo. (…) La tua voglia di viaggiare mi porterà a vedere altri posti meravigliosi, ma il mio aereo passerà sempre da questa terra. Sai quanto io ami il mio paese. Per questo credo non ci sia posto migliore per chiederti: mi vuoi sposare?”

Noemi emozionata come non mai

La fidanzata, emozionata come non mai, ha esclamato: “Ti amo“. A questo punto, quanti stavano assistendo al concerto sono esplosi, tra urla e applausi. Noemi, rimasta in disparte durante tutta la proposta di matrimonio, ha poi dichiarato:

“Che figo, non avevo mai visto una cosa del genere, molto più figo che cantare, è una cosa bellissima. Lui mi ha contattato nei giorni scorsi su Instagram, voleva fare questa cosa, è stato un piacere aiutarvi. Ero nervosa anch’io, non lo nego“.