Noemi: come ha fatto a dimagrire 15 chili per Sanremo

Noemi si è presentata in forma smagliante al Festival di Sanremo grazie alla dieta sana e senza rinunce che ha seguito e all'allenamento Tabata.

Tenersi in forma per i personaggi dello spettacolo è molto importante e la cantante Noemi, alla ribalta in questi giorni per il festival di Sanremo, lo sa molto bene. La cantante oggi può vantare un fisico smagliante grazie a un regime pensato per lei che le ha permesso di dimagrire di ben 15 chili. Proviamo a capire quale dieta ha seguito e come ha fatto.

Noemi dieta

La cantante Noemi ha fatto tantissima strada da quando ha cominciato la sua carriera discografica. Sicuramente molti fan della cantante si ricordano delle sue forme rotonde che oggi sono sparite dal momento che sfoggia una forma fisica smagliante grazie alla dieta e a un metodo che ha seguito per cui è riuscita a perdere 15 kg.

Oggi sfoggia una forma straordinaria proprio grazie alla dieta, a una alimentazione sana e adatta al suo fisico in abbinamento all’allenamento e a un regime più consono per lei. Proprio grazie a questo binomio è riuscita a dimagrire e perdere peso. Il suo regime si basa sui consigli dell’esperto del settore per riuscire a ottenere notevoli risultati.

La dieta seguita dalla cantante non esclude i carboidrati, anzi. Nel suo regime alimentare, la pasta è inclusa, ma deve essere integrale, ricca di proteine. Un regime che prevede pasti nutrienti modificando pian piano il suo stile alimentare. Qualora si dovesse pranzare o cenare fuori, bisogna poi compensare con un pasto light in modo da bruciare maggiori calorie.

La dieta di Noemi prevede una colazione in cui è possibile scegliere tra i seguenti alimenti: yogurt magro con dei cereali o frutta secca oppure una fetta biscottata integrale con un cucchiaino di marmellata senza zucchero. A metà mattina, un frutto di stagione. Per il pranzo, consuma della pasta o riso integrale con delle verdure, nel pomeriggio un frutto o yogurt e a cena delle proteine come pesce o uova al tegamino.

Noemi dieta: come è dimagrita

Per poter prepararsi nel modo migliore al Festival di Sanremo, non basta soltanto allenare la voce, ma anche sfoggiare un bel corpo per indossare determinati abiti e Noemi ne è consapevole. La cantante è arrivata a perdere 15 chili. Per essere in forma al Festival di Sanremo, ha seguito la dieta Meta che comprende, non solo l’alimentazione adatta, ma anche l’allenamento e un approccio diverso nei confronti del cibo.

Un regime personalizzato e ideato da un esperto del settore non restrittivo o rigido, ma ben equilibrato e bilanciato. Una dieta che possono seguire tutti che permette di registrare ottimi risultati proprio come è riuscita a ottenere Noemi che ha perso 15 kg in un anno e mezzo.

La cantante ha raccontato di essere tornata in forma per riuscire a stare meglio con sé stessa e il proprio fisico. Segue una dieta particolarmente flessibile che comprende circa 1200 calorie al giorno. Un regime in cui ha cambiato le sue abitudini alimentari associandolo anche all’attività fisica e all’allenamento Tabata.

È riuscita a perdere in chili in eccesso grazie all’allenamento Tabata e a un esperto del settore. Un allenamento che, permette di perdere peso, anche solo dedicando all’attività fisica pochissimi minuti, ma bisogna essere costanti con i vari esercizi. In questo modo si stimola il metabolismo rapidamente andando a bruciare le calorie in eccesso.

