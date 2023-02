Una grave aggressione si è verificata oggi, 17 febbraio 2023, nel Milanese alle 13.30 circa.

Un uomo di 55 anni ha accoltellato un 52enne per una mancata precedenza alla rotonda. Immediati i soccorsi e il fermo dell’aggressore.

Non gli dà la precedenza alla rotonda: accoltellato un 52enne

La vittima ha 52 anni e fortunatamente non è in pericolo di vita anche se in gravi condizioni. È ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano e presenta diverse coltellate all’addome e a una gamba. Il 55enne che ha invece aggredito il 52enne è stato individuato dal Nucleo Radiomobile della compagnia di Piotello e portato in caserma per accertamenti.

I due protagonisti di questa terribile vicenda sono incensurati.

La dinamica dell’aggresione

Il tutto è avvenuto in via Garbiladi, nei pressi del cimitero di Carugate. Il 52enne e il 55enne hanno iniziato a litigare per una mancata precedenza alla rotonda. Dalle parole i due sono poi passati alle mani e, durante la colluttazione, il 55enne ha tirato fuori dalla sua auto un coltello a serramanico con cui ha colpito la vittima con diversi fendenti.

L’arma della violenta rissa è stata sequestrata dai carabinieri e non è ancora chiaro come mai un uomo di 55 anni incensurato stesse circolando con un coltello.