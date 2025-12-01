Il fioretto di Giorgia Meloni: ecco a cosa ha deciso di rinunciare la premier fino alle feste di Natale.

Giorgia Meloni, la scelta inattesa

Sono stati giorni frenetici per Giorgia Meloni, impegnata nella chiusura della campagna elettorale del futuro governatore del Veneto, Alberto Stefani. Proprio durante un evento, la premier ha spiazzato tutti, annunciando che, fino alla settimana precedente il giorno di Natale, rinuncerà a fare una cosa.

Che cosa? Scopriamo insieme qual è il fioretto di Giorgia Meloni.

Il fioretto di Giorgia Meloni: “Non lo farà più sino a Natale”

A che cosa ha rinunciato Giorgia Meloni fino alle feste di Natale? La sua decisione ha spiazzato tutti, durante il brindisi della chiusura della campagna elettorale in Veneto, per la premier niente vino, birra, spritz o altri cocktail. Come riporta Il Messaggero, Giorgia Meloni ha deciso di non bere alcolici fino a Natale. Quindi, niente bevande alcoliche per la premier fino ai rituali auguri. Secondo quanto si apprende, Meloni avrebbe preso la decisione di praticare questa forma di astinenza nel mese precedente a Natale. Scelta molto intima quella della premier Giorgia Meloni, non si conoscono infatti le motivazioni dietro questa scelta e sulle intenzioni che accompagnano questa rinuncia a bere alcolici.