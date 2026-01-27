Fabrizio Corona ha deciso di ignorare il provvedimento del Tribunale di Milano e ieri, lunedì 26 gennaio 2026, ha pubblicato una nuova puntata del suo podcast “Falsissimo“, dal titolo “Il prezzo del successo – parte finale.” L’ex re dei paparazzi ha parlato non solo di Signorini, ma soprattutto di Mediaset.

Fabrizio Corona e la nuova puntata di “Falsissimo”

Nonostante le disposizioni del giudice Roberto Pertile, Fabrizio Corona ha deciso di pubblicare lo stesso la nuova puntata di “Falsissimo“, dal titolo “Il prezzo del successo – parte finale”, spostante le accuse a Mediaset. La censura non ha quindi fermato l’ex re dei paparazzi che, come aveva tra l’altro annunciato su Instagram, avrebbe deciso appunto di pubblicare la puntata dichiarando di voler spostare l’attenzione “dal sistema Signorini al sistema Mediaset.” Ma ecco che cosa ha detto su Mediaset Corona.

Caso Signorini, Fabrizio Corona fa tremare Mediaset: “Non può prendere posizione contro di lui”

Nel corso della puntata di “Falsissimo” Fabrizio Corona ha rivolto gravi accuse a Mediaset, asserendo che “Signorini ha i segreti del potere. Se escono i segreti del potere, crolla l’azienda.” Ma, di che segreti sta parlando? Secondo l’ex re dei paparazzi, Mediaset non avrebbe preso le distanze dal conduttore per paura di presunti segreti che possederebbe su Pier Silvio e Marina Berlusconi: “quali sono i segreti di Pier Silvio e di Marina? Io ne so alcun che sono gravissimi che non vi posso dire. Sono segreti pruriginosi di gusti sessuali, di perversioni, di scelte di vita.“ Nel corso della puntata, Fabrizio Corona ha raccontato anche un retroscena relativo all’addio di Barbara D’Urso da Mediaset, secondo l’ex re dei paparazzi, dietro all’addio ci sarebbero state delle tensioni con Maria De Filippi, la quale avrebbe esercitato una forte influenza sugli equilibri editoriali dell’azienda. Inoltre, sempre secondo Corona, il mancato approdo in Rai della stessa Barbara D’Urso sarebbe stato a causa di un intervento diretto da parte di Marina Berlusconi: “La famiglia Berlusconi aveva messo il veto sul far lavorare Barbara in Rai. Come può farlo? Perché la Rai è lottizzata, dipende da questioni politiche e quindi Marina Berlusconi chiama e dice: ‘Ragazzi, Barbara D’Urso da voi non può lavorare.“ Al momento non c’è alcun riscontro in nessuna delle accuse lanciate da Corona, né nessuno dei personaggi elencati ha commentato le sue parole.