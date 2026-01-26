Fabrizio Corona torna al centro della scena con Falsissimo, il suo programma che svela i retroscena del mondo dello spettacolo. Oggi, però, il Tribunale di Milano ha emesso un provvedimento d’urgenza che gli vieta di pubblicare contenuti ritenuti diffamatori nei confronti di Alfonso Signorini, imponendo la rimozione immediata di episodi e materiali già online.

Nonostante la sentenza, Corona rilancia, annunciando nuove puntate che sposteranno l’attenzione dal “sistema Signorini” al più ampio “sistema Mediaset”.

Il provvedimento del tribunale e la reazione di Corona

Fabrizio Corona continua a far parlare di sé, anche di fronte a un provvedimento d’urgenza che gli impone di fermare immediatamente ogni pubblicazione potenzialmente diffamatoria nei confronti di Alfonso Signorini. Il giudice Roberto Pertile ha stabilito che tutti i contenuti già pubblicati, comprese le puntate precedenti di Falsissimo, dovessero essere rimossi, con effetto immediato.

Corona ha condiviso la sua reazione sui social, dichiarando: “Il giudice ha deciso di impedirmi di pubblicare qualsiasi contenuto che possa essere ritenuto diffamatorio nei confronti di Signorini e mi ha ordinato di eliminare i contenuti precedentemente pubblicati”. L’ex fotografo dei vip si è detto costretto ad adeguarsi, ma ha colto l’occasione per lanciare un duro monito: “Questo Paese non è più una democrazia, ma sta diventando una dittatura”.

Oltre alla rimozione dei materiali, Corona ha archiviato tutti i reel relativi alle puntate 19 e 20, che avevano superato i 100 milioni di visualizzazioni, riservandosi di ripubblicarli qualora il ricorso in Appello dovesse essere accolto.

Falsissimo, il duro sfogo di Fabrizio Corona dopo la sentenza: “Parlerò del Sistema Mediaset”

Nonostante le limitazioni imposte dal tribunale, Corona non rinuncia a coinvolgere il pubblico e annuncia che la puntata 21 di Falsissimo avrà un focus completamente diverso. La narrazione si sposterà dal “sistema Signorini” verso il più ampio “sistema Mediaset”, includendo figure come Maria De Filippi, che gestirebbe i casting del Grande Fratello Vip, Gerry Scotti, Silvia Toffanin e i vertici aziendali Marina e Pier Silvio Berlusconi.

Corona sottolinea: “Non pubblicherò più le chat di Piscopo e Medugno, che confermavano l’esistenza del ricatto, ma la puntata sposterà l’attenzione altrove”. Pur rispettando il divieto giudiziario, annuncia che tutto il materiale non divulgabile sarà consegnato alla Procura, affinché il pm Gobbis possa valutarlo, lasciando intendere che la vicenda è tutt’altro che chiusa.

L’ex re dei paparazzi, con la sua consueta teatralità, ricorda ai fan che: “Ci eravamo preparati. Lo sapevamo”, confermando che non ha intenzione di fermarsi.