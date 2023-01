Non risponde agli amici: 22enne ritrovato morto con una coltellata al cuore

Non risponde agli amici: 22enne ritrovato morto con una coltellata al cuore

Non risponde agli amici: 22enne ritrovato morto con una coltellata al cuore

Tianzheng Zhang, 22enne che frequentava l’Accademia di Belle Arti ad Agrigento, è stato trovato morto nella sua stanza con una coltellata al cuore.

Non risponde agli amici: 22enne ritrovato morto con una coltellata al cuore

Ad Agrigento è stato trovato il corpo senza vita di uno studente di 22 anni, nella sua stanza. La vittima si chiamava Tianzheng Zhang e frequentava l’Accademia di Belle Arti di Agrigento, città dove all’oggiava all’interno di una stanza di un affittacamere del centro storico. Proprio questa stanza è stato trovato morto, con una sola coltellata al petto, all’altezza del cuore.

La scoperta è stata fatta nel pomeriggio di domenica, dopo che gli amici avevano segnalato la sua assenza. Avevano cercato di contattarlo in tutti i modi senza riuscirci. Quando hanno capito che poteva essergli accaduto qualcosa, hanno subito lanciato l’allarme ai carabinieri, che si sono rivolti ai vigili del fuoco per entrare nella stanza del 22enne. Il giovane è stato trovato morto con una coltellata al cuore. Il coltello da cucina è stato sequestrato.

Il mistero della morte dello studente

Quello che è accaduto allo studente rimane un mistero. Sul posto, un affittacamere in zona Salita Iacono, sono intervenuti anche il medico legale e i reparti della scientifica. Gli esperti hanno raccolto ogni impronta digitale e individuato le tracce di sangue presenti nella stanza. Sono stati acquisiti anche i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. Sono partiti anche gli interrogatori degli amici e conoscenti per ricostruire le ultime ore del giovane e gli eventuali contatti.

Per il momento non è esclusa nessuna ipotesi, ma gli inquirenti non hanno trovato forzature alla porta, che era chiusa dall’interno. Il giovane è stato trovato vestito, sdraiato sul letto. Nessuno sembra aver sentito urla o rumori di colluttazione. L’ultima volta che la vittima era stata vista era venerdì sera, quando avrebbe avuto una discussione con qualcuno, così forte da richiedere l’intervento dei carabinieri.