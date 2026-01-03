A due giorni dalla strage di Capodanno a Crans-Montana, in cui hanno perso la vita almeno 40 persone, con oltre 100 feriti, i proprietari del locale Le Constellation, Jacques e Jessica Moretti, hanno rotto il silenzio e hanno anche assicurato piena collaborazione con le autorità.

Strage di Crans-Montana, parlano i proprietari del locale Le Constellation: “Non riusciamo più a dormire e a mangiare”

Crans-Montana

, nota località sciistica svizzera è avvolta dal dolore e dal silenzio, dopo la tragedia di Capodanno che è costata la vita ad almeno 40 persone. I proprietari del locale Le Constellation si chiamano Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie. Lei era all’interno del locale al momento dell’esplosione ed è rimasta ferita a un braccio. A distanza di due giorni, Jacques ha rotto il silenzio, dicendo al quotidiano svizzero in lingua tedesca 20 Minuten, che lui e sua moglie non “riescono più né a mangiare né a dormire. Siamo tutti in pessime condizioni.“

Strage di Crans-Montana, i proprietari di Le Constellation assicurano la piena collaborazione con le autorità

Sempre a 20 Minuten, Jacques Moretti ha confermato la piena collaborazione sua e di sua moglie con le autorità, ribadendo comunque che Le Constellation era stato ispezionato tre volte negli ultimi dieci anni e che “tutto è stato fatto secondo le norme.” La Procuratrice generale Béatrice Pilloud al giornale ha confermato che i coniugi Moretti sono stati già ascoltati come testimoni e che non c’è nessuna indagine penale su di loro.