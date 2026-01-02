Le autorità svizzere hanno aperto un'account su Instagram per raccogliere tutte le informazioni e diffonderle.

Crans-Montana, e non solo, è sotto shock dopo quello che è accaduto la notte di Capodanno, con l’incendio e l’esplosione avvenuta all’interno del locale Le Constellation che ha provocato 47 vittime e 115 feriti. I familiari dei dispersi, di cui sei sono italiani, stanno cercando disperatamente i propri cari. Per aiutarli le autorità svizzere hanno deciso di aprire un account su Instagram.

Strage di Crans-Montana: i familiari alla disperata ricerca dei propri cari

Sono ore di dolore per tutti i familiari e gli amici di coloro che risultano dispersi in seguito al terribile incendio divampato all’interno del locale Le Constellation, a Crans-Montana, nota località sciistica svizzera. Tra i dispersi figurano anche 6 italiani, tra cui la promessa del golf Emanuele Galeppini. Tanti gli appelli diffusi in queste ore dai familiari dei dispersi, al fine di avere notizie dei propri cari. Le autorità svizzere, per aiutarli, hanno deciso di aprire un account Instagram temporaneo.

Strage di Crans-Montana: le autorità svizzere hanno aperto un account social per aiutare i familiari dei dispersi

Come dichiarato ieri dal presidente della Confederazione svizzera, Guy Parmelin, potrebbero volerci giorni per riuscire a identificare tutte le vittime della strage di Crans-Montana, in quanto i corpi, completamente ustionati, non rendono possibile il riconoscimento. I familiari dei dispersi stanno vivendo momenti davvero terribile, in quanto non sanno se il loro caro è tra i deceduti. Per aiutarli le autorità svizzere hanno deciso di aprire un account temporaneo su Instagram “Crans-Montana avis de recherche”, al fine di raccogliere tutti gli avvisi di scomparsa per tutti coloro di cui non si hanno più notizie dal momento della tragedia.