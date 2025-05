Non si ferma all’alt della polizia locale: pericoloso inseguimento, poi lo schianto

Non si ferma all’alt e scappa: l’inseguimento si trasforma in un incubo a...

Nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio 2025, le strade di Rho sono state teatro di un inseguimento ad alta tensione che ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e forze dell’ordine. Un uomo, alla vista della polizia locale, ha deciso di non fermarsi all’alt, dando il via a una fuga spericolata che ha seminato il panico tra gli automobilisti.

La corsa si è conclusa con un violento schianto, lasciando dietro di sé una scia di preoccupazione e interrogativi sulle cause di questo pericoloso episodio.

Secondo quanto riportato da Prima Milano Ovest, nel tardo pomeriggio del 15 maggio 2025 si è verificato un inseguimento che ha coinvolto la Polizia Locale di Rho, supportata dai Carabinieri.

Tutto è iniziato quando un uomo, alla vista di un posto di controllo nella città di Rho, ha deciso di non fermarsi, dando il via a una fuga spericolata. Durante la sua corsa, ha creato momenti di panico tra i passanti, tentando anche di nascondersi all’interno di un parco vicino per sfuggire agli agenti. La fuga è proseguita fino ad Arese, dove, in prossimità delle scuole di via Col di Lana, il conducente si è scontrato violentemente con un’altra vettura, mettendo così fine all’inseguimento. Fortunatamente, nonostante la gravità dell’impatto, non ci sarebbero stati feriti gravi.

Gli agenti sono prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente per accertarsi delle condizioni delle persone coinvolte e per identificare l’uomo che ha tentato la fuga. Attualmente, Carabinieri e Polizia Locale stanno conducendo approfonditi accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento e chiarire le ragioni alla base del comportamento del fuggitivo.