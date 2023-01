Nonna e nipotino investiti da un'auto fuori dalla scuola e condotti in ospedale

Attimi di puro terrore ed urla in Veneto, dove una nonna ed il suo nipotino sono stati investiti da un’auto fuori dalla scuola e condotti in ospedale.

Il drammatico incidente per la coppia si è verificato in via Passalacqua a Bassano del Grappa. Da quanto si apprende i due sono stati travolti dopo l’uscita da scuola e quella nonna con il nipotino sono finiti in ospedale in condizioni di salute per fortuna non gravi.

Nonna e nipotino investiti da un’auto

I media locali spiegano che tutto è accaduto poco dopo le 13 in via Passalacqua a Bassano del Grappa.

In quel frangente ed a quell’ora una vettura che “fortunatamente viaggiava a bassa velocità”, ha centrato in pieno una donna di 75 anni e il nipote di 10 anni. I due sono residenti in città e nelle circostanze del sinistro stavano attraversando la strada. Va precisato che il conducente dell’auto si è immediatamente fermato a prestare soccorso ed ha dichiarato di non averli visti.

I soccorsi e le fratture per l’anziana

L’anziana e il nipote sono stati soccorsi dalle unità Suem e ricoverati al San Bassiano in codice giallo. Il bambino sarebbe praticamente illeso, mentre la donna avrebbe riportato delle sospette fratture ed è stata sottoposta a una tac. Nessuno dei due è in pericolo di vita. Sul posto la polizia per i rilievi.