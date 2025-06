Una situazione incredibile quella che si è trovata a fronteggiare la Polizia del comando di Bari che durante una serie di controlli in uno dei quartieri periferici della città è entrata nella casa di due persone, nonna e nipote, ed ha trovato materiale compromettente che ha fatto si che entrambi venissero portati in carcere.

Gli arrestati avevano già precedenti di polizia

Le persone arrestate avevano rispettivamente 21 e 58 anni ed erano già conosciute alle forze dell’ordine in quanto già state fermate in passato. La polizia ha contestato loro, come riporta il sito Leggo.it anche l’occupazione abusiva di una casa del complesso di case popolari dove alloggiavano.

L’intervento si è verificato giovedì 19 giugno scorso ed ha portato la nonna a sostenere gli arresti domiciliare e per il nipote invece il collocamento nel carcere di Bari.

Presenza di Droga e zanne di avorio in casa

La polizia ha trovato all’interno della casa una consistente presenza di droga, Leggo.it riporta 260 g di marijuana, 50 g di hashish e altri 5 panetti per un totale di 450 g, altre 13 dosi per un totale di 70 g e 313 g di cocaina in pietra.

Oltre alla droga è stato trovato un esemplare di carapace, una tartaruga “caretta caretta” e delle zanne d’avorio. Riguardo queste ultime il giovane non ha saputo fornire la provenienza lecita e quindi è stato arrestato per aver violato le norme del commercio internazionale di animali e vegetali in via di estinzione.