Arriva da Assisi la terribile storia di due nonni salvati dal nipote che filma le botte del padre alcolizzato e con problemi di droga.

Il giovane ha contribuito a far smascherare i maltrattamenti ed a far arrivare i carabinieri. Lo scrive Perugia Today che spiega come un 46enne del posto sia stato raggiunto dalla misura coercitiva dell’allontamento dall’abitazione familiare.

Salvati dal nipote che filma le botte del padre

La misura si è resa necessaria dopo le ripetute violenze nei confronti dei genitori. Ad operare sono stati i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Assisi che hanno dato esecuzione all’ordine del gip del Tribunale di Perugia.

Il giudice aveva accolto la richiesta della procura a sua volta allertata dalla denuncia della madre dell’uomo. La vittima era ormai esasperata dalle continue “minacce e aggressioni da parte del figlio, con problemi di alcolismo e tossicodipendenza”. L’uomo chiedeva denaro in continuazione e malgrado le violenze subite in epoche e tempi diversi i due ultra sessantenni “si erano sempre rifiutati di sporgere denuncia nei confronti del figlio”.

Le richieste di denaro e la violenza

Poi però la situazione si era fatta insopportabile e pericolosa. Ecco perché il gip del Tribunale di Perugia ha disposto nei confronti dell’indagato la misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa famiglia. Per lui anche la prescrizione di allontanarsi immediatamente e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice e di non avvicinarsi a meno di 150 metri dai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese. Ma chi aveva contribuito a smascherare quell’escalation di violenza? Il nipote delle vittime e figlio dell’aguzzino, che aveva filmato in padre in alcuni suoi momenti di furia cieca contro i genitori.