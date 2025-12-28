Nove arresti in Italia per finanziamenti a Hamas

Un’importante operazione condotta dalle forze dell’ordine italiane ha portato all’arresto di nove individui, accusati di aver fornito finanziamenti a Hamas per un totale di sette milioni di euro. Questi arresti sono il risultato di un’indagine condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, che ha messo in luce una rete di associazioni apparentemente benefiche coinvolte in attività di sostegno all’organizzazione terroristica.

Dettagli sull’indagine

Le indagini sono state avviate in seguito a segnalazioni di operazioni finanziarie sospette e si sono sviluppate attraverso la collaborazione con diversi uffici inquirenti in Italia e in Europa. Gli inquirenti hanno scoperto che le somme di denaro venivano trasferite a Hamas, identificata come organizzazione terroristica dall’Unione Europea, sia attraverso canali diretti che indiretti.

Associazioni coinvolte

Tra le associazioni coinvolte nel finanziamento c’è l’Associazione di solidarietà con il popolo palestinese e altre organizzazioni simili. Secondo le indagini, questi gruppi hanno utilizzato la loro struttura per raccogliere fondi da destinare a Hamas, mascherando tali operazioni sotto il paravento di attività benefiche. I fondi destinati a scopi umanitari venivano in realtà utilizzati per sostenere le attività militari dell’organizzazione.

Profilo degli arrestati

Tra gli arrestati figura Mohammad Hannoun, presidente dell’Associazione dei palestinesi in Italia, descritto dagli inquirenti come un componente di spicco della rete di finanziamento di Hamas. Hannoun stava progettando di trasferirsi in Turchia per continuare le sue attività di raccolta fondi, il che ha sollevato preoccupazioni circa un possibile tentativo di fuga. Le intercettazioni telefoniche hanno rivelato che stava già preparando il trasferimento.

Operazioni di polizia e sequestri

Le forze dell’ordine hanno eseguito perquisizioni in varie città italiane, tra cui Milano, Roma e Genova, sequestrando oltre 200mila euro in contante, la maggior parte dei quali ritrovati presso la sede dell’Associazione La Cupola d’Oro. Questa operazione ha evidenziato l’importanza della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, con il supporto delle autorità olandesi e di altri paesi europei.

Reazioni e implicazioni politiche

Dopo gli arresti, i rappresentanti politici italiani hanno espresso soddisfazione per i risultati ottenuti. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha evidenziato l’importanza dell’operazione e ha ringraziato le forze dell’ordine per il loro lavoro. Anche il ministro israeliano della Diaspora ha accolto con favore gli sviluppi, considerandoli un passo cruciale nella lotta contro Hamas in Europa.

Nonostante gli arresti, i pubblici ministeri hanno sottolineato che le indagini non devono distogliere l’attenzione dai crimini commessi contro la popolazione palestinese, in un contesto di crescente violenza nel conflitto israelo-palestinese. Questo equilibrio è stato ribadito dai procuratori coinvolti, che hanno messo in guardia contro l’uso di tali eventi per giustificare atti di terrorismo.

In conclusione, l’operazione evidenzia la complessità della lotta al terrorismo e la necessità di un’azione coordinata a livello internazionale. Le autorità italiane continuano a monitorare le attività sospette e a rafforzare le misure di sicurezza per prevenire il finanziamento e il supporto a organizzazioni terroristiche come Hamas.