L'ingegnere Paolo Tamburini lavorava come collaudatore per un'azienda di Alessandria: è stato risucchiato da un ventilatore.

L’ingegnere Paolo Tamburini aveva compiuto da poco 50 anni, lo scorso marzo. Era sposato e aveva due figlie adolescenti. Il professionista lavorava presso la Prima Impianti, in provincia di Alessandria, in qualità di collaudatore. L’ingegner Tamburini è deceduto lo scorso 22 agosto risucchiato da un ventilatore a Senago (Milano) mentre era intento a effettuare un controllo a un impianto. Per la precisione, Tamburini doveva collaudare uno degli impianti della Acoventi Srl di Senago: si tratta di un’azienda situata in via Cavour specializzata in ventilatori e sistemi per la ventilazione industriale: l’ingegnere stava lavorando assieme a un collega.

Ingegnere risucchiato da ventilatore: cosa è successo

Come informa il Messaggero, durante una delle operazioni, con la macchina ancora in funzione, si è verificato un incidente nel quale Tamburini è stato coinvolto. Le circostanze esatte che hanno portato a questo evento non sono ancora del tutto chiare, ma sembra che Tamburini si sia avvicinato in qualche modo al ventilatore industriale ed è stato risucchiato all’interno di esso.

Un uomo dalla grande esperienza

L’uomo coinvolto nell’incidente era un laureato del Politecnico di Torino ed era il responsabile del dipartimento di ingegneria meccanica presso Prisma Impianti, un’azienda multinazionale con sede a Basaluzzo, nell’area di Alessandria. La sua carriera in quella società era iniziata poco dopo aver conseguito la laurea nel 1996. Sua moglie, di nome Daniela, svolge la professione presso una farmacia anch’essa situata a Basaluzzo. La coppia condivideva una passione per la montagna, come evidenziato anche dalle immagini pubblicate sui loro profili social, dove sono spesso ritratti insieme alle loro due figlie adolescenti in gite ed escursioni sulle montagne della regione.