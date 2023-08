Una scena da film quella che ha avuto come protagonista un giovane che è andato contromano in A4, all'altezza di Mesero.

Un giovane ha seminato il panico andando contromano in A4 all’altezza di Mesero, in provincia di Milano. Una scena surreale che Today ha definito “quasi da film”. L’episodio è avvenuto intorno alle 19:30 di martedì 22 agosto; in quel momento l’uomo pare si trovasse in compagnia di una donna, percorrendo la corsia opposta a quella di marcia, in direzione Arluno.

L’intervento della polizia

Sono immediatamente giunte sul posto le pattuglia della Stradale, su segnalazione degli altri conducenti. Dopo aver provocato un impatto frontale con un’altra automobile, l’uomo avrebbe obbligato il guidatore di un terzo veicolo a lasciargli la sua autovettura, con cui ha lasciato il posto sempre in compagnia della donna con cui stava viaggiando.

Va contromano in A4: fuga di breve durata

La fuga improvvisa, fortunatamente, ha avuto una breve durata. Tempestivamente, sono giunti sul luogo dell’incidente gli operatori sanitari del servizio 118, con quattro ambulanze e un’unità di automedica, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della polizia stradale. Inoltre, è stato richiamato un elisoccorso proveniente da Milano. Non si sono registrati feriti gravi: solamente uno dei soggetti coinvolti è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Magenta. Le altre persone coinvolte, con età compresa tra i 27 e i 38 anni, sono state trattate sul posto per lievi contusioni.