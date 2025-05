Il ritiro di Nunzio Stancampiano

Nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano ha preso una decisione che ha sorpreso molti: abbandonare il reality show in diretta TV. Insieme a Samuele Bragelli, il ballerino ha lasciato l’Honduras, lasciando le tre naufraghe, Teresanna Pugliese, Chiara Balistreri e Carly Tommasini, a fronteggiare da sole i Senatori.

Questo ritiro ha sollevato interrogativi e discussioni tra i fan e i partecipanti, ma Stancampiano ha voluto chiarire le sue motivazioni.

Una scelta di cuore

Nunzio ha condiviso un lungo post su Instagram, spiegando che il suo abbandono non deve essere visto come una resa, ma come una scelta consapevole. “Ho partecipato a L’Isola dei Famosi con l’entusiasmo di chi non ha paura di mettersi in gioco”, ha affermato. Tuttavia, ha anche riconosciuto che la vera sfida è quella con se stessi. La sua decisione è stata influenzata dalla mancanza della sua famiglia e dall’esigenza di mantenere viva la sua autenticità. “Ho scelto me stesso”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non spegnere la propria luce interiore.

Il supporto delle persone care

Durante il suo percorso, Nunzio ha ricevuto il sostegno di volti noti come Francesca Tocca e Antonella Mosetti, che hanno compreso la sua scelta. Stancampiano ha promesso di proteggere le naufraghe rimaste sull’isola, dimostrando un forte senso di responsabilità e amicizia. La sua riflessione finale è stata un invito a tutti a comprendere che le scelte fatte con amore e lucidità non sono mai un errore. “Chi mi conosce sa che non ho fallito”, ha concluso, esprimendo gratitudine verso chi lo ha supportato e verso la produzione del programma, che gli ha dato l’opportunità di guardarsi dentro.