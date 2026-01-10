Sono giornate all’insegna del freddo pungente in tutta Italia, con temperature che, in alcune zone, sono scese anche di diversi gradi sotto lo zero. Questo weekend la situazione non migliorerà anzi, è stata diramata un’allerta meteo per neve e venti di burrasca in alcune regioni. Ma, quando tornerà il bel tempo? Scopriamolo insieme.

Maltempo, scatta l’allerta per il weekend: gelate, neve a bassa quota e venti di burrasca

Fa freddo, e anche tanto. Il gelo artico che ha invaso praticamente quasi tutta l’Europa, ci accompagnerà anche in questo weekend, con gelate, neve a bassa quota e venti di burrasca. La Protezione Civile ha infatti diramato un’allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e temporali su cinque regioni, ovvero Calabria, Campania, Lazio, Abruzzo e Umbria. Sabato sarà una giornata inoltre molto ventosa su Isole maggiori, Tirreno e Ionio, con possibili mareggiate. Al Nord, nonostante il cielo sereno, farà sempre molto freddo, con anche possibili nevicate.

Maltempo e gelo sull’Italia: quando tornerà il bel tempo?

Maltempo, in particolare al Centro-Sud, e gelo, su tutta l’Italia, stanno caratterizzando questi giorni di gennaio. Come abbiamo visto, questo weekend sarà ancora all’insegna del freddo ma, quanto durerà? Quando tornerà il bel tempo? Ci vorrà ancora un pò di pazienza, al Sud le temperature cominceranno ad alzarsi verso la metà della prossima settimana, mentre al Nord, dove nonostante il freddo il cielo si è tendenzialmente mantenuto sereno, cominceranno ad arrivare le piogge, sempre a partire da metà settimana.