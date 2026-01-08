Scopriamo insieme l’oroscopo del weekend del 10 e 11 gennaio 2026 per ogni segno zodiacale.

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati nel weekend del 10 e 11 gennaio 2026 sono Gemelli, Vergine e Capricorno, mentre quelli meno fortunati sono Leone, Scorpione e Acquario.

Ecco l’oroscopo del weekend del 10 e 11 gennaio 2026 per ogni segno zodiacale:

Ariete: weekend sottotono, la ripresa della routine quotidiana dopo le feste natalizie si farà sentire, tanta infatti la stanchezza, soprattutto nella giornata di domenica. Cercate di fare attività rilassanti.

Toro: due giorni nel complesso positivi, anche se non mancheranno i momenti no, soprattutto a causa dei troppi pensieri che vi stanno accompagnando ultimamente.

Gemelli: ottimo weekend in vista, sarete infatti pieni di energia e di voglia di fare. Divertimento assicurato soprattutto nella giornata di domenica, assieme agli amici di sempre.

Cancro: sabato sarà una giornata così così, la stanchezza e il nervosismo saranno infatti i veri protagonisti della giornata. Domenica invece sarà una giornata serena e positiva.

Leone: fine settimana no, soprattutto a livello sentimentale litigi e discussioni potrebbero essere molto frequenti e rovinarvi questi due giorni. Consigliate pratiche quali yoga e meditazione.

Vergine: ottimo fine settimana in vista, all’insegna del divertimento e della passione. Chi è in copia infatti vivrà un sabato davvero super romantico e indimenticabile.

Bilancia: due giorni nel complesso positivi, soprattutto a livello sentimentale. Alcuni di voi infatti potrebbero ricevere una sorpresa davvero inattesa da parte del partner!

Scorpione: due giorni difficili, l’umore non è dei migliori, la ripresa lavorativa si fa sentire e il nervosismo potrebbe davvero essere al centro di questi due giorni e crearvi problemi anche nelle relazioni interpersonali.

Sagittario: sabato sarà una giornata molto positiva, all’insegna della serenità familiare. Domenica invece giornata complicata per via di alcuni imprevisti che potrebbero cambiare i vostri programmi.

Capricorno: ottimo weekend in vista, pieno di amore e sorprese speciali da parte delle persone a voi care. Soprattutto domenica sarà una giornata davvero indimenticabile per la maggior parte di voi.

Acquario: fine settimana complicato. L’umore infatti non sarà dei migliori, vi sembrerà che tutto remi contro di voi ma, tranquilli, è solo un periodo passeggero, presto tornerà il sereno.