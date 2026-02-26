Nuova legge elettorale, accordo nella maggioranza sul cosiddetto Stabilicum

La coalizione di governo ha raggiunto un'intesa notturna su uno schema chiamato 'Stabilicum', che introduce un sistema proporzionale corretto da un premio di maggioranza e regole che escludono le preferenze

La maggioranza ha sancito durante la notte un accordo sul profilo della nuova legge elettorale, destinato a ridisegnare il meccanismo di assegnazione dei seggi alle Camere. L’intesa parlamentare, nota come Stabilicum, prevede il superamento degli attuali collegi uninominali a favore di un impianto a carattere proporzionale. Il testo integra inoltre strumenti volti a garantire la governabilità.

Il provvedimento è stato affidato a ulteriori limature tecniche e sarà depositato nelle prossime ore, passaggio formale che precede l’avvio dell’iter parlamentare.

Le caratteristiche centrali del nuovo impianto

A seguito dell’intesa notturna, il testo prevede l’adozione di un sistema prevalentemente proporzionale. Il provvedimento introduce inoltre un meccanismo pensato per assicurare governabilità: un premio di maggioranza che attribuisce seggi aggiuntivi alla forza vincente.

Secondo l’accordo, la coalizione o la lista che otterrà oltre il 40% dei consensi riceverà un’integrazione di seggi pari a 70 alla Camera e 35 al Senato. Tale incremento è concepito per favorire la coesione parlamentare e la stabilità dell’esecutivo.

Se nessuna forza raggiungerà il 40% ma la prima lista si collocherà tra il 35% e il 40%, il sistema prevede l’attivazione di un ballottaggio tra le due coalizioni più votate. Il turno di ballottaggio ha l’obiettivo dichiarato di garantire un esito più netto e una maggioranza funzionante in aula.

Il ruolo del ballottaggio e le casistiche previste

Il turno di ballottaggio segue il primo turno per garantire un esito più netto e una maggioranza funzionante in aula. Fonti parlamentari indicano che il meccanismo interviene quando la prima coalizione ottiene tra il 35% e il 40% ma non raggiunge la soglia prevista per il premio pieno.

Il sistema definisce il ballottaggio come uno strumento residuale, calibrato per evitare impasse istituzionali e ridurre la frammentazione parlamentare. In tale scenario, gli elettori sono chiamati a scegliere tra le due coalizioni più votate, con l’obiettivo di consegnare una maggioranza più stabile.

È prevista anche l’applicazione del runoff qualora entrambe le prime due coalizioni si attestino nello stesso intervallo di consenso, tra il 35% e il 40%. In questo caso la procedura mira a determinare una preferenza chiara tra contendenti comparabili e a sbloccare eventuali paradossi maggioritari.

Modalità di voto e composizione delle liste

Prosegue la descrizione delle norme elettorali dopo il turno di ballottaggio. La riforma modifica la grafica della scheda elettorale e le regole di selezione dei candidati.

Il provvedimento stabilisce che il nome del candidato indicato come futuro Presidente del Consiglio non comparirà sulla scheda. La decisione è motivata dal rispetto dei limiti costituzionali connessi al ruolo del Capo dello Stato nella nomina del governo. Tuttavia, il nome dovrà figurare nel programma di coalizione, offrendo così agli elettori un riferimento politico esplicito.

La riforma prevede inoltre l’abolizione delle preferenze e l’introduzione dei listini bloccati, ossia liste in cui l’ordine dei candidati è deciso dai partiti. La maggioranza ha giustificato la scelta come strumento volto a ridurre le tensioni interne e a selezionare candidati coerenti con il progetto politico della coalizione. Critici e osservatori parlamentari segnalano rischi di riduzione della rappresentatività territoriale e di aumento del potere centrale dei vertici di partito.

Resta aperto il confronto parlamentare sui meccanismi di compensazione e sulle soglie di accesso, elementi che determineranno l’impatto effettivo delle modifiche sull’equilibrio politico in aula.

Critiche e richieste interne alla coalizione

Il confronto sulle modalità di compilazione delle liste e sulla misura dei collegi plurinominali prosegue dopo il dibattito sui meccanismi di compensazione e sulle soglie di accesso. Sul tavolo restano opinioni divergenti che potrebbero incidere sull’articolazione finale della riforma.

All’interno dello schieramento alcuni gruppi hanno avanzato richieste di modifica. Fratelli d’Italia ha proposto di aumentare il numero dei collegi plurinominali e di reintrodurre le preferenze come metodo di selezione dei parlamentari. Al contrario, Lega si è dichiarata contraria alle preferenze e ha difeso l’uso dei listini chiusi. Si resta in attesa dei passaggi tecnici che definiranno in modo definitivo questi aspetti procedurali.

Iter parlamentare e reazioni esterne

Si resta in attesa dei passaggi tecnici che definiranno in modo definitivo questi aspetti procedurali. Dopo il deposito formale del testo, il provvedimento sarà esaminato nelle commissioni competenti e successivamente discusso in Aula.

L’opposizione ha già annunciato battaglie politiche e ricorsi legali, sostenendo che la novazione delle regole potrebbe avvantaggiare la maggioranza. I parlamentari contrari criticano il metodo e intendono impugnare singoli articoli davanti alle sedi giudiziarie competenti.

Dall’altra parte, i sostenitori dello Stabilicum rivendicano la necessità di dotare il paese di uno strumento più stabile e funzionale alla governabilità. Al centro del dibattito resta inoltre la proposta relativa alla soglia di sbarramento, che prevede un livello contenuto vicino al 3% per favorire l’accesso in Parlamento di forze minori.

Le prossime sedute parlamentari e i pareri delle commissioni tecniche chiariranno tempi e contenuti delle modifiche. Resta aperta la questione della valutazione degli effetti sul quadro politico e sulla rappresentanza parlamentare.

Nei prossimi giorni la commissione Affari Costituzionali valuterà la compatibilità costituzionale dell’impianto normativo e deciderà sui possibili correttivi. L’esame servirà a verificare gli effetti sul sistema di voto, in particolare sul rapporto tra meccanismi di proporzionalità e stabilità governativa. Le audizioni e l’analisi degli emendamenti mireranno a chiarire l’impatto sulla rappresentanza parlamentare e sulla scelta degli eletti. Sullo sfondo resta il dibattito pubblico sulla qualità della rappresentatività e sui vincoli tra elettori e partiti. Al termine dell’istruttoria la commissione formulerà una relazione destinata all’aula, che definirà i passaggi procedurali successivi.