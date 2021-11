Nuova variante Omicron, Fauci: “Stiamo raccogliendo materiale con i nostri colleghi sudafricani”

Il virologo statunitense Fauci ha reso noto che in questo momento sta raccogliendo dati sulla variante Omicron insieme ad alcuni colleghi sudafricani.

La variante Omicron sta preoccupando ovunque, dall’Europa agli Stati Uniti. Sono tuttavia ancora poche le informazioni relative a questa nuova mutazione tanto che uno dei nodi principali è legato all’efficacia o meno dei vaccini attualmente in circolazione. A questo proposito, il virologo statunitense Anthony Fauci, sentito dalla CNN a cui ha rilasciato un’esclusiva, ha reso noto che insieme ad un team di colleghi sudafricani sta raccogliendo nuove informazioni.

Variante sudafricana Fauci, “Stiamo raccogliendo materiale con i nostri colleghi sudafricani”

“In questo momento stiamo raccogliendo il materiale con i nostri colleghi sudafricani per avere una situazione in cui possiamo effettivamente testare”, sono queste le parole del virologo Anthony Fauci che alla CNN ha dedicato una lunga riflessione su cosa dovremmo aspettarci da ora in poi da questa nuova variante del virus. Contestualmente ha precisato che la situazione che abbiamo di fronte è di allerta.

Variante sudafricana Fauci, “Una volta testato sapremo se evade gli anticorpi”

Fauci è tornato inoltre a parlare dei vaccini e della capacità o meno di evadere gli anticorpi: “Una volta testato, sapremo con certezza se evade o no gli anticorpi che abbiamo costruito per esempio contro il virus con il vaccino”. A tale proposito ha quindi aggiunto: “Al momento non abbiamo la risposta, ma l’avremo di sicuro”.

Variante sudafricana Fauci, “Appena avremo informazioni, prenderemo una decisione”

Infine il virologo statunitense ha affermato che verranno prese delle decisioni nel merito non appena si avranno informazioni sufficienti. “Appena avremo più informazioni, prenderemo una decisione nel modo più veloce possibile”.