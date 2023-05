Le indagini di polizia sono scattate subito dopo la strage e d in Nuova Zelanda è stato arrestato il responsabile dell’incendio all’ostello di Wellington. Quel terribile rogo aveva fatto sei vittime ed il bilancio purtroppo sembra destinato a salire. Il fermo è avvenuto nella mattinata di oggi, con la polizia neozelandese che ha comunicato di aver arrestato un uomo. Il fermato è formalmente accusato di aver provocato l’incendio che si era sviluppato martedì mattina in un ostello della città di Wellington.

Nuova Zelanda: arrestato il responsabile dell’incendio

In quell’inferno di fuoco e fumo erano morte almeno sei persone e come confermano i media “è probabile che il numero dei morti salga ulteriormente, dato che ci sono ancora una decina di dispersi”. Dal canto suo la polizia non ha diffuso maggiori informazioni sull’identità dell’uomo sottoposto a fermo. Quel rogo era partito poco dopo la mezzanotte di martedì.

Fiamme altissime e strage al Loafers Lodge

Le fiamme avevano attecchito all’ultimo piano del Loafers Lodge, che si trova nel quartiere di Newtown. Da quanto si apprende quell’ostello aveva 92 stanze e veniva usato anche come alloggio a lungo termine da lavoratori e cittadini. Dentro c’erano anche operai, medici, infermieri e disoccupati. La polizia neozelandese aveva subito spiegato di avere dei sospetti sul fatto che l’incendio fosse di matrice dolosa.