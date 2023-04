Nuova Zelanda, terremoto di magnitudo 7.3: non c'è rischio tsunami

Una fortissima scossa di terremoto è stata avvertita questa notte in Nuova Zelanda. Il sisma ha avuto epicentro a 49 chilometri di profondità nell’Oceano Pacifico, ma al momento è scongiurato il rischio tsunami.

Terremoto in Nuova Zelanda: scossa di magnitudo 7.3

Il sisma registrato questa notte è stato localizzato nei pressi delle isole Kermadec, a circa 560 miglia a Nord-Est dell’Isola del Nord della Nuova Zelanda. L’epicentro del terremoto è stato calcolato ad una profondità di 49 chilometri nell’Oceano Pacifico. Il Pacific Tsunami Warning Center ha fatto sapere che questa fortissima scossa (magnitudo 7.3 sulla scala Richter) reppresenterebbe una seria minaccia per tutto il Pacifico. Nonostante questo, al momento è scongiurato il rischio tsunami: le autorità hanno consigliato alla popolazione di non andare via dalle coste a meno che non sentano una nuova e lunga scossa.

Nuova Zelanda, una zona sismica

Questo angolo di mondo non è nuovo a fenomeni sismici, anche se non capita certo tutti i giorni di registrarne uno di tale intensità. I sismografi spiegano che le isole Kermadec, quasi del tutto disabitate ad eccezione dell’isola di Raoul, sono luogo di frequenti movimenti sismici perché posizionate su una cresta tra la placca del Pacifico e quella dell’Australia.