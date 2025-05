Il mistero dell’impronta scomparsa

Il caso di Garlasco, che ha scosso l’Italia nel 2007 con l’omicidio di Chiara Poggi, torna a far parlare di sé. Recentemente, è emerso che il frammento di muro contenente l’impronta 33, attribuita ad Andrea Sempio, è andato perduto. Questo sviluppo ha sollevato interrogativi sulla gestione delle prove e sull’efficacia delle indagini condotte fino ad oggi.

L’impronta, compatibile in 15 punti con il palmo di Sempio, era stata rinvenuta sul terzo gradino della scala dove fu trovato il corpo della giovane vittima.

Le ricerche e le prove mancanti

Le autorità hanno confermato che il reperto non è presente né negli archivi della procura di Pavia né in quelli di Parma. L’unico materiale rimasto sono alcune fotografie, che potrebbero non essere sufficienti per sostenere un’accusa. La difesa di Stasi, l’ex fidanzato di Chiara, ha annunciato l’intenzione di presentare una consulenza per verificare la presenza di eventuali tracce biologiche, un passo che potrebbe rivelarsi decisivo per il futuro del processo. La mancanza di prove tangibili solleva dubbi sulla solidità delle accuse e sulla possibilità di una revisione del caso.

Prossimi sviluppi e udienze cruciali

Il 17 giugno si svolgerà un’udienza fondamentale, durante la quale verranno analizzati nuovi reperti. Questi potrebbero fornire ulteriori indizi o, al contrario, complicare ulteriormente la situazione. L’attenzione è rivolta anche all’impronta 10, che potrebbe contenere una minima traccia di sangue. Se confermata, questa scoperta potrebbe cambiare le carte in tavola, portando a nuove teorie e a un possibile ripensamento delle indagini. La comunità e i familiari di Chiara Poggi attendono con ansia sviluppi che possano finalmente portare giustizia.