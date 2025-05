Il contesto dell’omicidio di Chiara Poggi

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, continua a suscitare interesse e preoccupazione. La giovane donna è stata trovata senza vita, e da allora le indagini hanno subito numerosi sviluppi, con un unico indagato, Andrea Sempio. Oggi, a Palazzo di Giustizia di Pavia, si svolgerà un’udienza cruciale per il futuro delle indagini, con il conferimento di incarichi ai consulenti della Procura.

Il ruolo del dna nelle indagini

Uno degli aspetti più controversi delle indagini riguarda l’analisi del dna trovato sotto le unghie della vittima. Questo elemento potrebbe rivelarsi fondamentale per stabilire un collegamento tra l’indagato e il delitto. Tuttavia, la sua utilizzabilità è stata oggetto di dibattito tra le parti coinvolte. La giudice per le indagini preliminari, Daniela Garlaschelli, avrà il compito di decidere se il dna possa essere utilizzato per la comparazione con i profili genetici di Sempio e di altre tracce repertate.

Nuove tracce e perquisizioni

Le indagini non si limitano al dna. Sono state ripescate circa sessanta tracce dai reperti depositati in Tribunale, tra cui impronte su cartoni di pizza consumati la sera prima del delitto. Queste nuove scoperte potrebbero fornire ulteriori indizi per chiarire la dinamica dell’omicidio. Inoltre, le recenti perquisizioni a carico di Sempio e di altri sospettati in diverse località della Lomellina hanno riacceso l’attenzione degli investigatori, suggerendo che potrebbero esserci nuovi sviluppi in un caso che sembrava stagnante.

Le dichiarazioni degli avvocati

Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, ha espresso il suo scetticismo riguardo ai tempi delle indagini, sottolineando che sarebbe stato opportuno esplorare certe aree prima. La sua affermazione mette in luce la frustrazione di chi cerca giustizia per Chiara Poggi, una giovane donna la cui vita è stata tragicamente interrotta. La speranza è che le nuove indagini possano portare a una verità più chiara e a una giustizia finalmente raggiunta.