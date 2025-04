Il decreto legge sulla sicurezza: cosa prevede

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che integra il disegno di legge sulla sicurezza, introducendo misure significative per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Tra le novità più rilevanti, si prevede una tutela legale specifica per gli agenti di polizia e i militari che dovessero affrontare indagini o procedimenti penali legati al loro servizio. Lo Stato si impegna a coprire le spese legali fino a un massimo di diecimila euro per ogni fase del procedimento, una misura attesa da tempo dalle forze dell’ordine.

Le dichiarazioni della premier Meloni

La premier Giorgia Meloni ha sottolineato l’urgenza di queste norme, affermando che non era più possibile rinviare decisioni cruciali per la sicurezza dei cittadini e per la protezione di chi lavora per garantire l’ordine pubblico. Meloni ha dichiarato: “Abbiamo deciso di trasformare il pacchetto sicurezza in un decreto-legge, che entrerà subito in vigore”. Questa scelta ha suscitato polemiche, con critiche che parlano di un ‘blitz’ legislativo, ma la premier ha difeso la decisione come necessaria e legittima.

Le reazioni e le manifestazioni di protesta

Nonostante le intenzioni del governo, il decreto ha scatenato proteste in diverse città italiane. A Roma, manifestanti si sono radunati in piazza del Pantheon per esprimere il loro dissenso, lanciando bottiglie e cercando di forzare i blocchi delle forze dell’ordine. La manifestazione, organizzata dalla ‘Rete Nazionale No Ddl Sicurezza’, ha visto la partecipazione di esponenti di vari partiti, tra cui il PD e il M5S. Le forze dell’ordine hanno contenuto i manifestanti, ma la tensione è rimasta alta, con slogan contro il decreto e richieste di maggiore protezione dei diritti civili.

Modifiche e punti controversi del decreto

Il decreto legge ha subito modifiche rispetto al disegno di legge originario, in risposta ai rilievi del Quirinale. Tra le modifiche più significative, si segnala l’eliminazione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di fornire informazioni ai servizi segreti, una norma che aveva suscitato preoccupazioni per la privacy. Inoltre, sono state chiarite le condotte di resistenza all’interno delle carceri e sono state introdotte aggravanti per le truffe agli anziani. Tuttavia, alcuni punti rimangono controversi, come le norme riguardanti le donne incinte in carcere e le modalità di intervento della forza pubblica contro gli occupanti abusivi.