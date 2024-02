Nuove perquisizioni per Chiara Ferragni: le sue società nel mirino

La Guardia di Finanza di Milano ha effettuato nuove perquisizioni presso le sedi delle società di Chiara Ferragni, per far luce a eventuali illeciti dopo la truffa del pandoro Balocco. Nel mirino degli investigatori anche alcuni stretti collaboratori dell'influencer.

Continuano le indagini a carico di Chiara Ferragni, a cui la Guardia di Finanza si sta interessando particolarmente dopo lo scandalo del pandoro Balocco. In queste ore le Fiamme Gialle hanno effettuato nuove perquisizioni nelle sedi delle società dell’influencer.

L’inchiesta per truffa aggravata nei confronti di Chiara Ferragni: nuove perquisizioni

È indagata per truffa aggravata Chiara Ferragni dopo le indagini dell’Antitrust che hanno portato alla luce gli illeciti collegati a una delle tante iniziative di beneficienza di cui è stata promotrice.

Dopo quel fatto, le indagini si sono estese ad altre iniziative come quella legata ai peluche Trudi e alle uova di Pasqua di Dolci Preziosi.

Le Fiamme Gialle si sono recate proprio nelle sedi Fenice e TBS Crew di Chiara Ferragni ma anche in quelle delle aziende con cui ha collaborato, appunto la Trudi, la Dolci Preziosi ma anche la Oreo.

Caso Chiara Ferragni: i testimoni

Il passaggi che stanno effettuando i finanzieri è d’obbligo per poter eventualmente poi procedere con l’ascolto dei testimoni e con gli interrogatori nei confronti di coloro che sono indagati insieme a lei per pratica commerciale scorretta.

Non solo, Chiara Ferragni è stata anche multata in modo pesante e per queste vicende molte aziende scappano da lei e si dissociano dal suo nome.

Non è un bel momento di certo per l’influencer che sta cercando di rialzarsi dignitosamente da questo scivolone e sebbene si sia detta serena e fiduciosa nella giustizia, sarà davvero così?