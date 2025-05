Le impronte nella villetta di via Pascoli

Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi continua a suscitare interesse e preoccupazione, con nuove scoperte che potrebbero cambiare il corso delle indagini. Sono state rilevate ben 107 impronte nella villetta di via Pascoli, luogo del delitto. Tra queste, otto impronte sono state considerate dattiloscopicamente rilevanti, un elemento che potrebbe rivelarsi cruciale per la risoluzione del caso.

In particolare, l’impronta numero 33, attribuita ad Andrea Sempio, è stata trovata nelle immediate vicinanze del cadavere, sollevando interrogativi sulla sua possibile implicazione nell’omicidio.

Richieste di nuove analisi del Dna

In un contesto di crescente tensione, i legali di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’omicidio, hanno presentato una richiesta per effettuare nuove analisi alla ricerca di Dna che potrebbero fornire ulteriori prove o, al contrario, scagionare il loro assistito. Questa richiesta è stata accolta con interesse, poiché il Dna potrebbe rivelarsi un elemento determinante per chiarire la dinamica dell’omicidio e il coinvolgimento di eventuali altri soggetti. Le analisi del Dna, infatti, sono spesso decisive nei casi di omicidio, poiché possono collegare un sospettato direttamente alla scena del crimine.

Il ruolo di Sempio e le indagini in corso

Oltre all’impronta di Sempio, le indagini hanno rivelato tracce che riguardano anche Stasi stesso, un falegname e altri soggetti non identificati. Questo ampio ventaglio di impronte solleva interrogativi sulla possibile presenza di più persone nella villetta al momento del delitto. L’incidente probatorio, fissato per il 17 giugno, rappresenta un momento cruciale per la raccolta di ulteriori prove e testimonianze. Gli avvocati di Sempio hanno sottolineato che il loro assistito frequentava regolarmente quella casa, un dettaglio che potrebbe influenzare le indagini e la percezione pubblica del caso.