Era stato già individuato in un cavallo già deceduto per problemi neurologici: nuovi casi di febbre del Nilo in Campania, focolaio a Castel Volturno

Ci sono nuovi casi accertati di febbre del Nilo in Campania ed è stato individuato in queste ore un focolaio a Castel Volturno, in provincia di Caserta: il virus aveva colpito e forse ucciso un cavallo ed ora sta dilagando in un intero allevamento.

I media locali spiegano che il focolaio di West Nile “si allarga” nell’allevamento di Castel Volturno. Ecco la preoccupante crono: in un primo momento, il 14 ottobre, il virus è stato individuato in un cavallo “già deceduto per problemi neurologici”.

Nuovi casi di febbre del Nilo in Campania

Nelle ore a seguire le notizie: altri 4 casi sono stati segnalati e si tratterebbe “di 3 cavalli ed un pollo, presenti nello stesso allevamento, che sono risultati positivi al virus che si trasmette attraverso le comuni zanzare e che può colpire anche l’uomo”, come spiega bene Caserta News.

In merito ed a seguito del primo contagio era immediatamente scattata una indagine epidemiologica.

Lo screening sanitario di biosicurezza

Indagine svolta “in modo congiunto dal personale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno (Unità di Malattie esotiche e trasmesse da insetti vettori), del servizio veterinario dell‘Asl di Caserta e dei rappresentanti del Centro di riferimento Regionale per la Sanità Animale (Cresan)”. Proprio grazie a quello screening è stato possibile isolare i nuovi casi ed attuare tutte le misure di profilassi e biosicurezza necessarie per contenere il diffondersi dei contagi.