La conferma dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici: c'è il primo caso di febbre del Nilo individuato in Campania

C’è il primo caso di febbre del Nilo individuato in Campania e secondo quanto spiegano i media territoriali il virus di origine africana è stato isolato su un cavallo morto nella zona di Castel Volturno. La febbre del Nilo è una antropozoonosi, cioè una malattia che si trasmette da animale a uomo e l’animale vettore è la zanzara.

La patologia è stata trovata lungo il litorale Domizio in provincia di Caserta, a Castel Volturno.

Primo caso di febbre del Nilo in Campania

Si tratta del “primo caso positivo alla Febbre del Nilo, malattia provocata dal virus West Nile, trasmesso mediante la puntura di un insetto vettore, la comune zanzara”. Si tratta come noto di una malattia che colpisce anche l’uomo, a volte in maniera asintomatica, altre con sintomi da lievi a severi e in alcuni casi con esito fatale.

In questi mesi il West Nile aveva attecchito soprattutto in Veneto.

La conferma delle autorità sanitarie

Nel caso di Castel Volturno il virus è stato isolato su un cavallo deceduto con sintomatologia neurologica. I media spiegano che “gli organi e l’encefalo dell’animale sono stati inviati all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici, al laboratorio di Malattie Esotiche e trasmesse da Insetti Vettori”. La conferma è giunta dal Centro di Referenza Nazionale per lo studio e l’accertamento delle malattie esotiche degli animali di Teramo.

A quel punto è stata immediatamente attivata l’Unità di Crisi della Regione Campania.