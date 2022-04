Nuovi richiami Kinder per Salmonella e Loving per lattosio mentre arriva la smentita ufficiale sulla presenza del batterio in un ovetto a Ravenna

Il Ministero della Salute ha diramato nuovi richiami di prodotti Kinder per rischio Salmonella e di alcuni prodotti Loving per rischio lattosio. Una nuova serie di prodotti Ferrero è stata dunque ritirata e con essa alcune uova di Pasqua di un’azienda irpina ma “solo” per intolleranza al lattosio potenziale.

Nuovi richiami Kinder per Salmonella

Ad ogni modo il Ministero della Salute, per “rischio microbiologico”, ha disposto il ritiro dal mercato dei seguenti prodotti Kinder: Kinder Happy moments Minimix confezione da 162 gr; Peluche coniglio Maxi Mix contenente Kinder Schoko Bons, confezione da 133 gr; Kinder Schoko Bons 46 gr (già sottoposta in precedenza a richiami). Dal canto suo la Ferrero fa sapere che, per qualsiasi dubbio o necessità di informazioni, è attivo il servizio consumatori al numero 800909690 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18, ad eccezione dei giorni festivi).

Sarà possibile anche inviare segnalazioni tramite l’apposito form sul sito dell’azienda. Smentita la presenza di salmonella in un ovetto Kinder a Ravenna, come riportato in questi giorni: le analisi zooprofilattiche hanno sconfessato la presenza del batterio.

Via anche le uova pasquali Loving

A scopo precauzionale, il Ministero della Salute ha disposto il richiamo anche di altri prodotti di cioccolata. Fuori mercato le uova di Pasqua di marca Loving che sono state dichiarate senza lattosio ma pericolose per chi è intollerante perché in predicato di contenere lattoderivati non dichiarati.

Le uova, prodotte da GMF F.lli Oliviero srl a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, hanno visto il ritiro del lotto di produzione L22 035.