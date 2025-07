Dopo un periodo di silenzio, l’ex storico di Ida Platano torna al centro dell’attenzione sui social grazie a uno scatto che ha subito fatto parlare i fan. La foto, che mostra chiaramente un nuovo amore nella sua vita, sembra suggellare una nuova fase sentimentale per lui, suscitando curiosità e commenti.

Ida Platano pronta a tornare nel salotto di Maria De Filippi?

Mentre Riccardo sembra aver chiuso definitivamente il capitolo televisivo, l’attenzione si sposta su un’altra figura storica del programma: Ida Platano. La parrucchiera bresciana, reduce da una relazione complicata con Guarnieri, è attualmente single da mesi e si parla con sempre maggiore insistenza di un suo possibile rientro nel parterre femminile di Uomini e Donne. Secondo le ultime indiscrezioni, Ida sarebbe in contatto con la produzione e starebbe valutando l’ipotesi di tornare a cercare l’amore proprio nello studio di Maria De Filippi.

Nuovo amore per l’ex storico di Ida Platano: la foto sui social è virale

Da mesi il nome di Riccardo Guarnieri era al centro di numerose anticipazioni e speranze da parte dei fan di Uomini e Donne, desiderosi di rivederlo protagonista nel trono Over. Tuttavia, in queste ore, una pubblicazione inattesa su Instagram ha fugato ogni dubbio: Riccardo ha condiviso un tenero selfie con la sua compagna Gabriella. La colonna sonora scelta per accompagnare l’immagine, “Balorda nostalgia” di Olly, riflette un presente sereno e soddisfatto per Guarnieri, che appare sorridente e affiatato accanto alla sua fidanzata.

Questo gesto ha in qualche modo confermato la sua volontà di allontanarsi dalle dinamiche televisive e di dedicarsi a una vita privata più riservata.