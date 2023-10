Nuovo incidente di bus a Mestre: la testimonianza dell'autista

Un altro autobus, della stessa azienda della strage, si è schiantato a Mestre. Fortunatamente il bilancio è meno grave. L’autista ha spiegato come mai ha perso il controllo del mezzo.

Nuovo incidente di autobus a Mestre, l’autista: “Ho visto tutto bianco”

Un altro autobus si è schiantato a Mestre, contro il pilastro di una casa in via Carducci. Un autobus dell’azienda La Linea, la stessa del bus che è precipitato dal cavalcavia lo scorso 3 ottobre, causando la morte di 21 persone. Questa volta il bilancio è stato molto meno grave fortunatamente, nonostante lo schianto sia stato violento. Nessuno dei 14 feriti è in condizioni gravi e sono stati tutti condotti negli ospedali di Mestre, Mirano e Dolo per le cure del caso, compreso l’autista. Secondo le prime ricostruzioni, la causa dell’incidente sarebbe stata la perdita del controllo del mezzo da parte del conducente dopo un malore improvviso. “Ho visto tutto bianco” ha dichiarato l’uomo ai soccorritori.

Nuovo incidente di autobus a Mestre: sospeso il servizio dei bus de La Linea

Secondo quanto riportato ai soccorritori dallo stesso autista, l’uomo avrebbe avuto un malore che lo ha portato a perdere il controllo del mezzo. Il bus, anche questo alimentato da un motore elettrico, stava affrontando una semicurva quando improvvisamente ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a schiantarsi sul pilastro di un condominio. La maggior parte dei passeggeri ha riportato contusioni, ma fortunatamente nessuno è in gravi condizioni. Grazie all’aiuto di due giovani inquilini del palazzo, le persone dentro il bus sono riuscite ad uscire. Il bus copriva la tratta urbana servita in passato dal bus numero 13 del servizio pubblico. Avm, azienda capogruppo del trasporto pubblico veneziano, ha annunciato che è stato sospeso cautelativamente il servizio di tutti i bus de La Linea.