Nuovo incidente a Mestre: bus si schianta contro un palazzo: 15 feriti

Rivive ancora una volta l’incubo a Mestre ed è ancora a causa di un incidente nel quale è stato coinvolto un bus della compagnia “La linea”, la stessa società del bus nel quale sono morte 21 persone. Il mezzo – riporta “Repubblica” – è andato a sbattere contro il pilastro di un palazzo. Sono quindici le persone rimaste ferite.



Nuovo Incidente a Mestre, bus si schianta contro un palazzo

Stando a quanto si apprende, il conducente dell’autobus si sarebbe sentito male quando avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa contro una palazzina sita in via Carducci. Non sarebbero fortunatamente in gravi condizioni le persone rimaste ferite nello schianto. Queste ultime sono state trasportate in ambulanza – ha fatto sapere il prefetto di Venezia, Michele Di Bari – a Dolo, Mestre e Mirano. Il servizio dei bus della compagnia “La linea” è stato sospeso.

Così il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro: “Un incidente ha coinvolto un autobus del trasporto urbano in Via Carducci a Mestre. Grazie al personale sanitario prontamente intervenuto per i soccorsi, ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine che stanno seguendo le operazioni per la rimozione del bus, il controllo di staticità del palazzo colpito e la riapertura della strada.

Ci sono una quindicina di feriti, fortunatamente non gravi. Da subito sarà sospeso l’utilizzo di tutti gli autobus elettrici de “La Linea” attualmente in esercizio nelle linee TPL del servizio urbano del Comune di Venezia”.

L’ad della compagnia “La linea”: “Ha detto di aver visto bianco”

Nel frattempo l’amministratore delegato della ditta “La linea Spa”, in un video pubblicato da “La Nuova Venezia e Mestre” ha spiegato che il conducente del mezzo “Ha detto di aver visto tutto bianco e di essersi sentito male”. Oltre a ciò ha anche dichiarato che l’autista non si sentiva molto bene già da due/tre giorni, ma di averlo saputo soltanto poco prima.